Coca-Cola lander som ventet og ser vækst i indtjening på 8-10 pct

Relateret indhold Tilføj søgeagent Coca-Cola Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Coca-Cola

Den amerikanske drikkevaregigant Coca-Cola landede et overskud som ventet i fjerde kvartal og venter vækst i indeværende regnskabsår.



Overskuddet per aktie i fjerde kvartal blev 39 cent mod ventet 38 cent opgjort på sammenlignelig basis og uden ekstraordinære poster ifølge estimater indsamlet af Bloomberg. Estimaterne lå i intervallet fra 37-40 cent.



Selskabet rapporterede et tab på 0,66 cent per aktie blandt andet som følge af den amerikanske skattereform. Skattereformen resulterede i en nettoudgift på 3,6 mia. dollar i fjerde kvartal.



Omsætningen i kvartalet kom ind på 7,5 mia. dollar mod ventet 7,36 mia. dollar.



Coca-Cola ser en vækst i indtjeningen på 8-10 pct. i indeværende regnskabsår, fremgår det af regnskabet.



/ritzau/FINANS