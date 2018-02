Fransk mediegigant afviser planer om børsnotering af Universal Music

Mangel på konkrete forventninger for 2018 har fået aktien i den franske mediekoncern Vivendi, der blandt andet ejer verdens største musikvirksomhed, Universal Music Group, til at falde fredag.



Det skriver Bloomberg News.



Mediekoncernen har ikke formået at give et konkret billede af, hvad de forventer af væksten i Universal.



- Vivendi har indikeret, at januar har været opmuntrende for Universal, men selskabet gav ingen prognose for udviklingen i 2018.



- 2018 ser relativt svagt ud i forhold til 2017, når man kigger på udgivelser, hvor 2017's fjerde kvartal bød på albumudgivelser fra Taylor Swift, Sam Smith og U2, siger Patrick Wellington, der er analytiker hos Morgan Stanley, til Bloomberg News.



På trods af at Vivendi ikke har formået at give konkrete forventninger for 2018, oplyser økonomidirektør Herve Philippe ifølge Bloomberg, at han er fortrøstningsfuld i forhold til 2018.



Ifølge Bloomberg News har Vivendis administrerende direktør, Arnaud de Puyfontaine, desuden udtalt, at han på nuværende tidspunkt ikke har planer om at børsnotere Universal i USA, som kilder ifølge Bloomberg News ellers tidligere har sagt.



Omsætningen i mediekoncernen steg 4,9 pct. i hele 2017 til 12,4 mia. euro. Det matchede analytikernes forventninger ifølge Bloomberg. For Universal Music var der tale om en omsætningsfremgang på 10 pct.



Vivendi-aktien falder fredag middag 6,1 pct. på børsen i Paris.



/ritzau/FINANS