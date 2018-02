Saab får stryg på børsen efter svag afslutning på 2017

Svenske Saab, der udvikler og sælger udstyr til militæret, har en hård fredag på aktiemarkedet, da selskabets resultater i fjerde kvartal var noget svagere end ventet over hele linjen.



Selskabet nåede i fjerde kvartal en omsætning på 9,82 mia. svenske kr. og et driftsoverskud på 0,88 mia. svenske kr., mens analytikerne ifølge SME Direkt havde sigtet efter et salg på 10,13 mia. svenske kr. og et overskud på 1,11 mia. svenske kr.



Derudover var et udbytte på 5,50 svenske kr. per aktie et stykke fra den forventede betaling på 6,15 svenske kr.



I 2018 venter Saab en vækst på cirka 5 pct., mens analytikerne havde ventet en vækst på 7,2 pct. forud for regnskabet.



Saab-aktien falder 10,1 pct. på børsen i Stockholm, og aktien ligger samtidig på jumbopladsen i det brede fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks.



/ritzau/FINANS