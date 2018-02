Vestas kaster penge efter russisk vingeproduktion sammen med kunde

Vindmølleproducenten Vestas er på vej til at få sin første produktion af vindmøllekomponenter på benene i Rusland, hvor selskabet sidste år blev valgt som leverandør til projekter med en samlet kapacitet på op til 1 gigawatt (GW).



Det danske selskab har ifølge den russiske brancheforening, Rawi (Russian Association of Wind Power Industri), underskrevet en investeringsaftale med det russiske handelsministerium og regeringen i Ulyanovsk-regionen, hvor fabrikken skal opføres.



Det skriver branchemediet Energiwatch med henvisning til en pressemeddelelse fra Rawi.



Af meddelelsen fremgår det, at den samlede investering løber op i omtrent 1 mia. rubler - svarende til godt 105 mio. kr.



Fabrikken skal opføres sammen med udviklingsselskabet Rusnavo, der sammen med finske Fortum sidste år vandt rettighederne til at opføre vindmøller på op til 1 GW, og som siden har peget på Vestas som den foretrukne leverandør af møllerne.



Derudover er Ulnanotech, der hjælper til med at starte nye teknologiprojekter i regionen op, med i opførelsen af produktionsfaciliteterne, skriver Rawi.



