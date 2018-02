Norsk aluminiumproducent leverer langt over forventet

Relateret indhold Tilføj søgeagent Norsk Hydro Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Norsk Hydro

Norsk Hydro fik en god afslutning på 2017, da producenten af aluminium og aluminiumsprodukter overgik forventningerne til både omsætningen og bundlinjen i årets sidste tre måneder.



I fjerde kvartal voksede omsætningen til 38,8 mia. norske kr. fra 21,3 mia. norske kr. i samme periode et år tidligere. Det var samtidig over analytikernes forventninger, der lød på 37,3 mia. norske kr., viser estimater indsamlet af Inquiry Financial for nyhedsbureauet Direkt.



På bundlinjen førte det til et nettoresultat på 3,5 mia. norske kr. i kvartalet, og også her ramte selskabet over skiven, da analytikerne have ventet 2,3 mia. norske kr. på den post.



Norsk Hydros aktionærer kan også glæde sig over et højere udbytte end ventet. For 2017 udlodder selskabet nemlig 1,75 norske kr. per aktie, mens analytikerne ifølge Inquiry Financial havde sat næsen op efter 1,48 norske kr.



Det er samtidig en stigning i forhold til udbyttet på 1,25 norske kr. per aktie året før.



I 2018 ser aluminiumsproducenten, at den globale efterspørgsel på primært aluminium vil vokse omkring 4-5 pct., og markedet ventes stort set af være i balance i år, fremgår det af regnskabet, der blev fremlagt fredag morgen.



/ritzau/FINANS