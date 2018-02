ATP Private Equity Partners, der er ATP's forretning for investeringer i kapitalfonde, lukker ned for alle fremtidige investeringer i venturefonde, skriver branchemediet Finanswatch.Ifølge Torben Vangstrup, ledende partner i ATP Private Equity Partners, sker nedlukningen efter en gennemgang af forretningens succes på området samt stigende krav til miljøhensyn, sociale forhold og selskabsledelse. Trods nedlukningen har forretningsbenet ifølge Torben Vangstrup haft succes med sine ventureinvesteringer."De har givet et positivt afkast, men ikke lige så godt som afkastet på den overordnede portefølje," siger Torben Vangstrup til Finanswatch.Sammen med nedlukningen af ventureinvesteringer dropper ATP Private Equity Partners også sit kontor i New York, der åbnede i 2007. På kontoret sad fem medarbejdere./ritzau/FINANS