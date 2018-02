Vestas-konkurrent vil vokse hurtigere end markedet

Relateret indhold Aktieordbog

Den spansk-tyske vindmølleproducent Siemens Gamesa vil frem mod 2020 vokse hurtigere end markedet.



Samtidig vil selskabet have en overskudsgrad (EBIT) på 8-10 pct., oplyser selskabet i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag torsdag.



Dermed læner Siemens Gamesas målsætninger sig en anelse op ad Vestas' langsigtede målsætninger.



Den danske vindmølleproducent offentliggjorde i sidste uge nye mål, og her er planen også at vokse mere end det generelle marked, mens EBIT-marginen skal være på mindst 10 pct.



- De nye mål bekræfter for mig, at Vestas og Siemens Gamesa bliver de to selskaber, der fremadrettet bliver de to førende spillere i industrien på indtjeningen, mens mange af de mindre spillere formentlig kommer til at få det svært og bliver efterladt tilbage på perronen, siger Jacob Pedersen, der dækker vindmølleindustrien som aktieanalytiker i Sydbank.



Siemens Gamesa går efter at øge markedsandelen på landvindmøller, hvilket blandt andet skal drives af nye vindmøller i selskabets 4,2 MW-platform.



På havvindmøller er målet at fastholde førerpositionen i Europa og vinde indpas på nye markeder i USA og Taiwan, hvor Ørsted også er på vej ind.



- Siemens Gamesa skal skærpe sig hen over den nærmeste periode for at få den markedsposition, for selskabet er langt efter Vestas på landvind, mens det er åbenlyst, at det er foran på havvind, siger Jacob Pedersen.



Siemens Gamesa venter, at markedet vokser 5 pct. og 13 pct. frem mod 2020 og 2025 inden for henholdsvis landmøller og havmøller. Servicemarkedet ventes at vokse 11 pct. til 2020.



I år venter Siemens Gamesa en EBIT-margin på 7-8 pct. ud fra en omsætning på 9-9,6 mia. euro, og de bedre resultater frem mod 2020 skal blandt andet komme via besparelser på 2 mia. euro.



Det skal dæmme op for, at priserne på vindmøller generelt er under pres.



Siemens Gamesa venter dog en stabilisering af prispresset i løbet af 2018 efter store prisfald sidste år, hvilket også var meldingen fra selskabet i forbindelse med det seneste regnskab i slutningen af januar.



- Det er igen en indikation af, at industrien har lagt den værste del af prispresset bag sig, siger Jacob Pedersen.



Siemens Gamesa-aktien stiger 2,1 pct. til 12,72 euro torsdag morgen, mens Vestas ligger 0,2 pct. højere i 431 kr.



/ritzau/FINANS