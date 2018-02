Airbus nedskriver værdi af militærfly med 1,3 milliarder euro

Den franske flyproducent Airbus endte med et driftsresultat på 4253 mia. euro i 2017 og en omsætning på 66.767 mio. euro.



Det viser regnskabet for sidste år, der er offentliggjort torsdag morgen, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Samtidig forudser flyproducenten en stigning på 20 pct. i de tilpassede driftsindtægter i 2018.



Analytikere havde i gennemsnit for 2017 forventet et driftsresultat på 3996 mio. euro og en omsætning på 67.343 mio. euro ifølge en måling fra nyhedsbureauet Reuters.



"Takket være vores gode driftsresultater - især i sidste kvartal - har vi som minimum opfyldt alle vores mål i 2017," udtaler administrerende direktør i Airbus Tom Enders ifølge nyhedsbureauet dpa.



Det fremgår dog også af regnskabet, at Airbus har nedskrevet værdien af producentens problemplagede A400M militærtransportfly med 1,3 mia. euro.



I 2016 dykkede bundlinjen til 995 mio. fra 2696 mio. euro i samme periode året før, fordi Airbus måtte sluge en regning på 2,2 mia. euro for problemer med netop A400M.



Det skyldtes, at selskabet ikke kunne levere modeller af militærflyet til tiden.



/ritzau/