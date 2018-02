Nestlé rammer udenfor skiven efter svag afslutning på 2017

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nestle Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nestle

Schweiziske Nestlé, der er verdens største producent af mad- og drikkevarer, har ikke kunnet leve op til analytikernes forventning i 2017 målt på den organiske salgsvækst.



For helåret endte den organiske salgsvækst nemlig på 2,4 pct., hvor der blandt analytikerne var ventet en vækst på 2,7 pct. ifølge Bloomberg News.



"Vores organiske salgsvækst i 2017 endte inden for det forventede interval, men under vores egne forventninger, særligt på grund af en svag salgsudvikling mod slutningen af året."



"Salgsfremgangen i Europa og Asien var opmuntrende, mens Nordamerika og Brasilien fortsatte med at have udfordringer," siger Mark Schneider, der er administrerende direktør for Nestlé, i forbindelse med regnskabet.



For det nye år venter fødevareproducenten, der blandt andet er kendt for brands som Nescafé og Smarties, at realisere en organisk salgsvækst mellem 2 og 4 pct.



/ritzau/FINANS