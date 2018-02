Norwegian skuffer på bundlinjen men leverer bedre end ventet toplinje

Relateret indhold Artikler

Det norske luftfartsselskab Norwegian kom indtjeningsmæssigt noget ringere ud af fjerde kvartal end ventet, mens indtægterne derimod lå til den let positive side.



I kvartalet landede Norwegian således en omsætning på 7844 mio. norske kr., mens analytikerne ifølge INQ havde regnet med en omsætning på 7744 mio. norske kr.



Driftsresultatet (EBITA) overraskede omvendt negativt med et minus på 651,9 mio. norske kr. mod analytikernes forventning om et underskud på 259 mio. norske kr.



Også bundlinjen lå til den svage side med et minus på 1431 mio. norske kr. før skat, hvor der blandt analytikerne var ventet et underskud på 771 mio. norske kr.



I forbindelse med regnskabet fortæller Bjørn Kjos, administrerende direktør for Norwegian, at der ikke er tilfredshed med de samlede resultater for 2017, men at året også har været kendetegnet ved global ekspansion drevet af nye ruter, høj belægning og en fortsat fornyelse af flåden.



/ritzau/FINANS