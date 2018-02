Veloxis får tilført 60 mio. dollar fra amerikansk investeringsselskab

Veloxis Pharmaceuticals får tilført 60 mio. dollar i kapital fra det amerikanske investeringsselskab Athyrium Capital Management, der er fokuseret inden for sundhedssektoren.



Kapitaltilførslen skal bruges til at refinansiere Veloxis' udestående gæld, fremskynde væksten for hovedproduktet Envarsus XR i USA og hjælpe med at finansiere driftsmulighederne i medicinalselskabet, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.



"Vi er glade for at have denne mulighed for at samarbejde med Athyrium, en partner kendt for sine strategiske investeringer i sundhed. Finansieringen på 60 mio. dollar styrker vores økonomi og giver os den nødvendige kapital til at gennemføre vores kommercielle strategi med Envarsus XR."



"Athyrium er også forpligtet til at være en langsigtet partner for selskabet og til at hjælpe med at finansiere fremtidige forretningsmuligheder, som vi mener, vil maksimere den langsigtede værdi for aktionærerne," siger Craig Collard, der er administrerende direktør for Veloxis, i meddelelsen.



Lægemidlet Envarsus XR, der bruges til at forebygge organafstødning hos nyretransplanterede, blev lanceret på det amerikanske marked i slutningen af 2015.



/ritzau/FINANS