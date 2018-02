Det nye Noma kan generobre pladsen som verdens bedste

Når den danske restaurant Noma torsdag genåbner med et nyt koncept efter et års lukning, er det med et kæmpe forventningspres på gryderne.



Restauranten, som er flyttet til nye lokaler på Refshaleøen i København, er nemlig fire gange blevet kåret til verdens bedste - i 2010, 2011, 2012 og 2014.



Noma har dog gode chancer for at indfri forventninger og endnu engang blive kåret af Restaurant Magazine til verdens bedste.



Det mener Ole Troelsø, der er madanmelder for Børsen og formand for Danske Madanmeldere.



"Hvis de leverer en vare, som det vi har været vant til, så tror jeg, at Noma har rigtig store chancer for at blive nummer et igen," siger han.



Det skyldes ifølge Ole Troelsø restauranten og køkkenchef René Redzepis kreativitet samt det, at Noma tidligere har været kåret som verdens bedste. Det gør nemlig vejen til jurymedlemmerne kortere.



"Det, de har foretaget sig indtil nu, har været banebrydende - de har ændret mange ting, og det, at de nu slår ind på en anden kurs, formoder jeg bliver lige så stærkt, som det de har gjort før."



"De har masser af kreativitet, erfaring i at gennemføre, og så har de en meget stor goodwill, så jeg tror godt, at de kan indfri forventningerne," siger han.



Nomas nye koncept indebærer, at der arbejdes anderledes med sæsonerne, end det hidtil har været tilfældet. Det indebærer, at menuen ændres drastisk fra sæson til sæson.



I virkeligheden går Noma tilbage i tiden, til noget man gjorde, inden restauranterne fik frysere, forklarer Ole Troelsø.



Man skal dog ikke frygte, at det bliver kedeligt af den grund.



"Jeg tror, at de kommer til at servere noget helt særligt, men hvis de ikke gør det, så bliver de ikke nummer et igen - og så er det lige meget, hvor stor en stjerne René Redzepi er," siger han.



/ritzau/