Danske zombieselskaber er eksploderet siden finanskrisen

Andelen af såkaldte zombieselskaber er siden 2007 ottedoblet.



Selskaberne med det kuriøse navn er ifølge den internationale samhandelsorganisation, OECD, defineret som selskaber, der i de seneste tre år ikke har tjent nok på driften efter af- og nedskrivninger til at betale deres renteomkostninger.



Zombieselskaber udgjorde otte pct. af alle børsnoterede danske virksomheder i 2015. Og det får advarselslamperne til at blinke hos flere finansielle eksperter. Det skriver Finans.



"Mange zombieselskaber burde gå konkurs eller blive restruktureret. At de kan blive ved med at være "living dead" binder værdifulde ressourcer, og det er med til at gøre vores økonomi mindre dynamisk og mindre produktiv," siger Frank Hvid Petersen, rådgiver og tidligere chefstrateg hos Carnegie og Nordea.



Dataene, som er de senest tilgængelige, stammer fra Bank for International Settlements (BIS), der er en fællesorganisation ejet af 60 centralbanker.



I Danmark inkluderer zombieselskaberne selskaber som Bang & Olufsen, rederiet D/S Norden og trykkeriteknologiselskabet Glunz & Jensen.



Ifølge Claudio Borio, chef for BIS' monetære og økonomiske afdeling, kan de historisk lave renter meget vel være medskyldig i stigningen i antallet af zombieselskaber på tværs af Europa.



Fordi renterne er lave, kan det betale at gældsætte sig, og så bliver virksomhederne ikke i samme grad presset til at skære deres gæld ned.



Men det er endnu værre, at det stigende antal zombieselskaber binder centralbankernes hænder på ryggen.



I Danmark har flere end 20.000 danske virksomheder så høj gæld og så lav kreditværdighed, at de reelt er mere døde end levende.



