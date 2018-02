Legendarisk investor giver Kåre Schultz og Teva "den ultimative blåstempling"

Storinvestoren Warren Buffett køber aktier i det israelske medicinalselskab Teva, som siden november har haft danske Kåre Schultz i spidsen. Til gengæld skærer Buffett og hans investeringsselskab Berkshire Hathaway kraftigt ned på sine IBM-aktier, skriver Bloomberg.



Den legendariske investor har, ifølge CNN Money, investeret for 358 mio. doller i Teva. Det svarer til 18,9 mio. aktier eller 1,8 pct. af aktiekapitalen, fortæller investeringsøkonom Per Hansen fra handelsplatformen Nordnet, som mener, at skulderklappet fra en af verdens mest succesrige investorer giver Kåre Schultz endnu længere tid til at få styr på den hårdt prøvede virksomhed.



"Det her er den ultimative blåstempling af Kåre Schultz og Tevas turn around-planer fra verdens i særklasse mest succesrige investor," siger Per Hansen.



Buffetts investering i Teva kommer efter to år, hvor medicinalselskabet har tabt mere end to tredjedele af sin værdi. Kåre Schultz har advaret investorerne om, at de svære tider for virksomheden vil fortsætte et godt stykke tid endnu, og har leveret en prognose for 2018, som lå under forventningerne.



Omfattende spareplan

For at skære ned på Tevas store gæld har Kåre Schultz varslet en fyringsrunde, hvor 25 pct. af arbejdspladserne i virksomheden står til at blive skåret fra. Spareplanerne har ført til et decideret kaos i store dele af Israel med vejspærringer, demonstrationer og midlertidig lukning af banker, lufthavne og statsejede bygninger, efter at en magtfuld fagforening igangsatte en sympatidemonstration.



"Tevas udfordring er, at de har mange udfordringer. De har en kæmpestor gæld, som skal refinansieres, og i starten af 2018 rammer alle ulykker Teva på en gang. De har haft en bestseller, et sklerosemiddel, som hedder Copaxone, som blev opfundet i Israel i 1990'erne, og som har været et gigantisk indtjenende produkt. Det er gået af patent, og nu kommer kopiprodukterne. Samtidig giver det opkøb, Teva lavede i 2016, ikke den forventede indtjening," siger Per Hansen.



Med sine spareplaner skal Kåre Schultz rette op på problemerne, men besparelserne får først effekt løbende gennem 2018 og 2019. Og problemerne har været så store og så mange, at investorerne har været nervøse for, om de kunne løses. Med investeringen fra Berkshire Hathaway bliver investorerne beroliget, mener Per Hansen.



Langsigtet sats

"Kombinationen af alle de her ting gør, at investorerne har været nervøse for, om Kåre Schultz trods sine enorme evner vil være i stand til at vende Teva. Så når verdens mest succesrige investor, som tænker langsigtet, tror på det, så er det et skulderklap til Kåre Schultz og investorerne," siger han og tilføjer, at danske investorer hos Nordnet har købt mere end 3 mio. aktier i Teva, siden Kåre Schultz blev topchef.



I sin tidligere stilling som topchef hos danske Lundbeck startede Kåre Schultz også med en massiv fyringsrunde og en stor nedskrivning, hvorefter selskabets overskud steg markant, og det er altså den præstation, som Buffett og Berkshire Hathaway satser på, at han kan gentage.



Samtidig med investeringen i Teva har Warren Buffet skruet op for sine investeringer i Apple og skåret ned på investeringen i IBM. Berkshire Hathaway skød mere end 10 mia. dollar ind i computerselskabet i 2011, hvilket har undret investorerne, fordi Warren Buffett i årevis har udtalt, at teknologivirksomheder lå uden for hans ekspertise, skriver Bloomberg.



IBM har siden kæmpet med tilbagegang i salget, men Warren Buffet har indtil nu forsvaret sin tro på selskabet og endda købt flere aktier.