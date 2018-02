Relateret indhold Aktieordbog

Den svenske tøjgigant Hennes & Mauritz har ikke formået at overbevise investorerne om, at selskabets turnaround-plan kører som planlagt.



I hvert fald falder aktien i H&M med 2,6 pct. til 137,90 svenske kr. onsdag, hvor selskabet afholder kapitalmarkedsdag i den svenske hovedstad, Stockholm.



Ifølge Bloomberg har selskabets ledelse afsløret, at det sammenlignelig salg i de fysiske butikker ikke vil begynde at vokse igen før næste år.



Tøjkæden venter, at salget af varer med rabat fortsat vil være højt, som følge af at selskabet har kæmpet med at nedbringe varelagrene.



Internethandlen er omvendt i fremgang, og H&M forventer, at salget online vil vokse med mindst 25 pct. i år. Også de øvrige varemærker, som er ejet af H&M-koncernen, spås at ville levere fremgang i løbet af året.



Det gælder for mærker som COS, Weekday og Arket, som ifølge ledelsen vil tredoble sidste års salg frem mod 2022. Ifølge Bloomberg står de mærker dog samlet kun for mindre end en tiendedel af koncernens samlede omsætning.



Hennes & Mauritz fik store kursklø, da selskabet i midten af december offentliggjorde en salgsopdatering, der viste svage salgstal for fjerde kvartal. Samtidig varslede kæden butikslukninger og også færre åbninger af nye butikker.



Aktien bakkede dengang 13 pct. til 174,30 svenske kr., og siden er det gået støt nedad.



Tøjkoncernen havde i fjerde kvartal af 2017 en nettoomsætning på 50,4 mia. svenske kr., hvilket var en tilbagegang på 4 pct. i forhold til samme kvartal året før.



