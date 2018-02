Energiselskabet Ørsted har valgt den tysk-spanske vindmølleproducent Siemens Gamesa som leverandør af offshorevindmøller til den kæmpe havvindmøllepark Hornsea 2.



Havvindmølleparken står til at blive verdens største, og vindmølleproducenten, der er konkurrent til danske Vestas, skal levere selskabets SG 8.0-167 DD-møller. Den samlede kapacitet lyder på 1386 megawatt (MW), fremgår det af pressemeddelelser fra de to selskaber.



Det er Siemens Gamesas største ordre til et offshore-projekt nogensinde, da den seneste rekord lød på levering af vindmøller med en samlet kapacitet på 1218 MW. Den ordre blev leveret til havvindmølleparken Hornsea 1, som Ørsted også har udviklet.



Den tysk-spanske producent har også tidligere samarbejdet med det danske energiselskab på projekter som London Array, Race Bank, Walney Extension, Borkum Riffgrund 1 og 2 og Gode Wind 1 og 2.



MHI Vestas, der er et joint venture mellem Vestas og Mitsubishi, er dog ikke blevet forbigået af Ørsted. Producenten af offshorevindmøller har blandt andet leveret til parker som Walney Extension, Burbo Bank Extension og Borkum Riffgrund 2, men størrelsen på ordrerne har endnu ikke været i nærheden af Siemens Gamesas til parkerne Hornsea 1 og 2.



Hornsea 2 ventes at stå færdig i 2022, og havvindmølleparken bliver opført 89 kilometer ud fra Yorkshires kyst. Det engelske marked er det største for Ørsted, og energiselskabet fik tildelt kontrakten til den rekordstore havvindmøllepark af de britiske myndigheder ved den seneste CfD-runde i september i år.



Kontrakten blev vundet til en elpris på 57,50 pund per megawatt-time (MWh), hvilket var 50 pct. lavere end ved sidste budrunde i 2015 og samtidig den laveste nogensinde i Storbritannien, oplyste Ørsted, der dengang hed Dong, i en meddelelse.



