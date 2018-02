Relateret indhold Tilføj søgeagent Telmore

Teleselskaberne Telmore og Plenti, der begge ejes af TDC, lægges sammen, og bliver til et.



De to selskaber minder meget om hinanden, derfor giver det god mening at lægge Telmore og Plenti sammen, siger Telmores direktør, Jens Grønlund.



- Kunderne hos Plenti har ligesom Telmores kunder et højt data- og underholdningsforbrug, og derfor lægges de to brands nu sammen, siger Jens Grønlund i en meddelelse.



Det fremgår af meddelelsen, at Plenti-kundernes abonnement forbliver det samme, når det handler om tale, data og pris. Men der vil blive ændret i underholdningspakken.



- Både Plenti og Telmores kunder er glade for data og underholdning, og med én stærk enhed kan vi både udvikle bedre produkter og give alle en endnu bedre kundeoplevelse, siger Jens Grønlund.



Telmore Musik vil fremover blive en del af mobilpakken, samtidig med at Bookmate vil erstatte Politiken Books.



Jens Grønlund oplyser, at overgangen, der vil ske den 18. marts, bliver let for kunderne.



- Vi gør alt, hvad vi kan, for at vores nye kunder føler sig godt modtaget, og de skal derfor ikke selv gøre noget aktivt, det klarer vi, siger direktøren.



TDC købte Plenti for omkring 74 mio. kr. i september 2017.



/ritzau/FINANS