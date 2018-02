Organisationer råber smykkeindustrien op på valentinsdag

Relateret indhold Artikler

Valentinsdag betyder ofte romantik, roser og smykker. Men det er ikke altid gennemskueligt, hvordan guld og diamanter bliver udvundet og ender i butikkerne.



Op til valentinsdag onsdag har 29 organisationer derfor skrevet et opråb til smykkeindustrien, hvor de kalder på mere ansvar og gennemsigtighed fra industrien.



"Gennemsigtighed er fuldstændig afgørende for, at vi kan se, at virksomhederne faktisk gør nok for at sikre, at de smykker, guld og diamanter, som de bruger, er udvundet på ansvarlig vis," siger Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling.



Amnesty International er en af de organisationer, som står bag opråbet sammen med blandt andet menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch (HRW).



HRW har i samme omgang udgivet en rapport om smykkeindustrien, hvor det også lyder, at industrien skal gøre mere for at sikre, at der i guld og diamanters vej til forbrugerne ikke bliver brudt menneskerettigheder.



Hvert år køber forbrugere globalt smykker for næsten 300 mia. amerikanske dollar - svarende til omkring 1809 milliarder danske kroner ifølge HRW.



Særligt på valentinsdag og mors dag bliver der brugt mange penge på smykker. Sidste år blev der USA i den forbindelse købt smykker for ti milliarder dollar - 60,3 mia. kr., ifølge HRW.



Forbrugerne kan selv gøre en vigtig forskel, lyder det fra generalsekretæren.



"Som forbruger er noget af det vigtigste, man kan gøre, at spørge, når man kigger på et smykke, hvordan er det sikret, at det er et ansvarligt produceret smykke."



"Hvis vi spørger, så kan vi være med til at gøre en forskel, og hvis ikke der nogen gode svar, så køb et andet smykke," siger Trine Christensen.



HRW har blandt andet dokumenteret brug af børnearbejde under farlige vilkår i guld- eller diamantminer i Ghana, Mali, Nigeria, Filippinerne, Tanzania og Zimbabwe.



/ritzau/