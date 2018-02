Flere danske pensionskasser har allieret sig med den australske investeringsbank Macquarie i deres potentielle opkøb af TDC. Investeringsbanken er tidligere blevet kritiseret for at flytte overskud til lande med meget lav skat.



Adspurgt til kritikken svarer banken Ritzau i en mail:



"Vi overholder al eksisterende lovgivning angående beskatning, uanset hvor i verden vi investerer," skriver Arthur Rakowski, der er viceformand i Macquaries afdeling for infrastruktur og fysiske aktiver.



Kritikken går blandt andet på bankens tid som ejer af Københavns Lufthavne. Her lånte banken penge til lufthavnen til en høj rente. Dermed kunne der trækkes penge ud af lufthavnen, der ikke skulle beskattes som et overskud.



Den praksis har blandt andet vakt interesse hos de danske skattemyndigheder, der har rejst krav på omkring 703 millioner kroner til Macquarie og den pensionsfond, der sammen med investeringsbanken havde et ejerskab i Københavns Lufthavn.



Ingen ændringer i TDCs skattebetaling



Adspurgt om danske skatteydere kan være sikre på, at profit generet i Danmark bliver beskattet i Danmark, svarer Arthur Rakowski:



"TDC er den ottende største skattebetaler i Danmark med betalinger på 608 millioner kroner i selskabsskat og 2,6 milliarder kroner i moms i 2016. Der er ingen forventninger om ændringer i den mængde skat, som TDC betaler, som følge af vores erhvervelse."



Arthur Rakowski skriver intet om, hvordan Macquaries egne selskabskonstruktioner vil agere. Han gentager dog løftet om, at TDC's indbetalinger til skattevæsnet ikke vil ændre sig:



"Som noteret er der ingen forventning om en reduktion af den skat, som TDC betaler til skattevæsnet, som følge af erhvervelsen eller finansieringen af erhvervelsen."



Macquarie er gået sammen med de danske pensionskasser PKA, PFA og ATP i et konsortium for at købe TDC-aktier.



ATP ønsker ikke at forholde sig til kritikken af Macquarie, mens PTA og PKA henviser til egne retningslinjer for etisk skattebetaling.



/ritzau/