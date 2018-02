Dagrofa fyrer topchef Per Thau - bestyrelsesformand Jesper Lok tager over

Opdateret 15.15 Dagrofa siger farvel til koncernchef Per Thau, der har stået i spidsen for supermarkedskoncernen siden 2010. Bestyrelsesformand Jesper Lok leder virksomheden, indtil en ny direktør er på plads.Det skriver Dagrofa i en pressemeddelelse.Fyringen sker i forbindelse med "en ny, offensiv satsning i sigte," lyder det."Med en ny kapitalstruktur og med nedlukningen af Kiwi går Dagrofa ind i en ny fase. Bestyrelsen har konkluderet, at tidspunktet samtidig er det rette til at finde en ny chef for Dagrofa," udtaler Jesper Lok.Bo Rygaard, der er formand for KFI Erhvervsdrivende Fond, en af hovedejerne i Dagrofa er enig i ledelsesskiftet."Sammen med bestyrelsen i Dagrofa har vi vurderet, at den næste del af Dagrofas strategiske udvikling skal ske med ny CEO", siger han."Vi er glade for, at Jesper Lok har sagt ja til, midlertidigt, at sætte sig i førersædet, så vi kan tage fat på det arbejde".Hovedpersonen selv udtaler sig også i forbindelse med sin fratrædelse."Jeg har haft glæden af at arbejde sammen med engagerede kolleger i Dagrofa siden 2010. Vi har været på en spændende rejse, præget af store forandringer senest lanceringen af Meny og afviklingen af Kiwi. Jeg ønsker Dagrofa held og lykke på vejen og glæder mig til nye udfordringer," siger Per Thau.I Danmark har Dagrofa 522 butikker. Koncernen står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb. Koncernen omsatte sidste år for omkring 18 mia. kr. og har 14.500 ansatte.