JP Morgan: Salg af TDC's norske kabelforretning kan indbringe 17 mia

Inklusive gæld skal konsortiet, der vil købe telekoncernen TDC af fondsbørsen, op med rundt regnet 65 mia. kr., men med et snævert fokus på infrastruktur kommer en del af forretningen til overs, og et salg af norske Get kan indbringe op mod 17 mia. kr....