Medie: Svensk kapitalfond måske på vej til salg af Tiger-kæden

Den svenske kapitalfond EQT er ifølge Bloomberg News i færd med at forberede et salg af Flying Tiger Copenhagen, der er selskabet bag Flying Tiger-butikkerne.



Ifølge nyhedsbureauet vil EQT hyre den amerikanske storbank Morgan Stanley til at køre salgsprocessen, der kan værdisætte Flying Tiger Copenhagen til 1 mia. dollar - svarende til godt 6 mia. kr.



/ritzau/FINANS