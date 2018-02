Danish Crown får konkurrent på gaflen: Køber op i Polen

Danish Crowns polske datterselskab køber fødevareproducenten Gzella Meat Group.Det oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.Dermed styrker koncernen sin geografiske position i Polen. Det polske datterselskab Solokow står nemlig stærkt i det sydlige og centrale polen, mens det nye opkøb er en markant spiller i det nordlige Polen."Købet af Gzella er et stort skridt i retning af at nå vores strategiske mål, der går på at fordoble Danish Crowns forretning i Polen. Samtidig skaber vi et stærkt grundlag for fremtidig vækst i et land, der har 38 mio. indbyggere," siger Group CEO i Danish Crown, Jais Valeur.Gzella Meat Group blev grundlagt for 33 år siden i byen Osie syd for Gdansk, hvor Gzellas største fabrik også ligger i dag. Virksomheden har omkring 1.000 ansatte og er kendt for at producere højtforædlede produkter til både slagtere og en række polske supermarkedskæder."Med købet af Gzella vil Sokolow styrke sin position som en af Polens førende virksomhed indenfor premium kødprodukter. Modsat Sokolow har Gzella ikke sine egne slagterier, men køber råvarerne af blandt andet Sokolow. Derfor vil købet af Gzella give Sokolow muligheden for selv at forædle en markant større andel af de råvarer, som de har til rådighed fra slagtningen af 1,6 mio. grise og 200.000 kreaturer årligt," siger Jais Valeur