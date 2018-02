TDC's kommende ejere: Her er vores planer for fremtidens TDC

Hvis et konsortium bestående af pensionskasserne ATP, PFA, PKA og australske Macquarie lykkes med at købe TDC, er planen at dele selskabet op i to.



Den ene med fokus på TDC's netværk, og den anden vil have fokus på selve kundesiden og indhold.



Det bekræfter konsortiet, efter at TDC's bestyrelse mandag har anbefalet sine aktionærer at takke ja til et købstilbud på 50,25 kr. per aktie - eller en samlet pris for teleselskabet på små 41 mia. kr.



- Vi ser netværksdelen som en infrastrukturinvestering, der kræver store investeringer, men det er samtidig en helt anden forretning end selve indholdsdelen af virksomheden.



- TDC har egentlig gjort et godt stykke arbejde på begge områder, men vi mener, at det mest oplagt at dele dem over i to, siger Allan Polack, der er administrerende direktør for PFA.



Han understreger samtidig, at der ikke er lagt op til en sparerunde, og at konsortiet er klar til at investere tungt i udviklingen af TDC's netværk, der skal åbnes for konkurrerende virksomheder.



Samtidig bekræfter konsortiet, at det har været en betingelse for handlen, at TDC's fusion med underholdningsvirksomheden MTG Nordics blev droppet, hvilket TDC valgte at gøre tidligere mandag.



- Vores forberedelser af handlen blev gjort, lang tid før MTG-handlen kom på bordet, så vi har ikke som sådan afvist MTG, men vi har heller rigtigt været på den del, siger Allan Polack.



Ifølge Ritzau Finans' oplysninger bød konsortiet i sidste uge 48 kr. per aktie, som blev afvist af TDC- bestyrelsen, men Arthur Rakowski, der er næstformand for Macquaries investeringer inden for infrastruktur, vil ikke sige ret meget om selve processen.



- Jeg kan hverken be- eller afkræfte, hvad der har været fremme i pressen, men det har handlet om at diskutere mulighederne og få bestyrelsens anbefaling, og det endte med at vende rundt, som du nok kan forestille dig, siger Arthur Rakowski.



Købstilbuddet giver aktionærerne en præmie på 32,3 pct. baseret på gennemsnittet af aktiekursen de seneste tre måneder. Mindst to tredjedele af aktionærerne skal takke ja til buddet.



/ritzau/FINANS