Pensionskasser kommer med forhøjet bud på TDC: Bestyrelsen anbefaler buddet

Opdateret 14.29 Et konsortium med pensionskasserne PFA, PKA, ATP og australske Macquarie er kommet med et nyt bud på TDC.Det oplyser TDC i en meddelelse til fondsbørsen.Buddet lyder ifølge TDC på 50,25 kr. pr. aktie. Det er en præmie på 30,6 pct. ift. den gennemsnitlige aktiekurs i perioden 1. november-31. januar, før offentliggørelsen af den nu aflyste fusion mellem TDC og MTG.Det får nu TDC-bestyrelsen til at vende tommelfingeren opad til buddet, som den afviste, da det var i størrelsesordenen 47-48 kr. pr. aktie."Efter grundig overvejelse af vores muligheder vurderer TDC's bestyrelse, at konsortiets tilbud repræsenterer både den mest attraktive værdi og den højeste grad af sikkerhed for gennemførelse af transaktionen for TDC's aktionærer. På den baggrund har vi besluttet at anbefale TDC's aktionærer at acceptere tilbuddet," udtaler TDC's bestyrelsesformand Pierre Danon."Tilbuddet er forbundet med en høj grad af sikkerhed for gennemførelse af transaktionen og er ikke betinget af due diligence," lyder det i meddelelsen.Mandag morgen meldte MTG ud, at TDC havde meddelt, at bestyrelsen ikke længere ville anbefale aktionærerne at stemme for et milliardopkøb af MTG.Det har TDC senere bekræftet, og det fremgår nu, at tilbuddet fra konsortiet er betinget af, at sammenlægningen af TDC og MTG ikke fortsætter.TDC's bestyrelse er desuden nået frem til, at den sikre løsning med pensionskasserne trumfer løsningen med MTG for aktionærerne."Selvom TDC's bestyrelse og direktion fortsat er overbeviste om de strategiske fordele ved den tidligere offentliggjorte sammenlægning af Selskabet og MTG's Nordic Entertainment og Studio-aktiviteter, har bestyrelsen konkluderet, at tilbuddet for TDC's aktionærer repræsenterer en meget attraktiv, umiddelbar og sikker værdi," skriver TDC."Vores vigtigste opgave er at sikre den højest mulige værdi for vores aktionærer," slår Pierre Danon fast.Pensionskasserne er meget tilfredse med bestyrelsens uvending."Vi er glade for, at vores konstruktive dialog med bestyrelsen har resulteret i, at vi har fået deres fulde anbefaling af vores tilbud om at erhverve alle aktier i TDC. Dette udgør en langsigtet investering i udviklingen af en central del af Danmarks digitale infrastruktur, som konsortiet ser et stort potentialei," udtaler PFA's adm. direktør Allan Polack."På vegne af vores 5 millioner medlemmer er det med stor tilfredshed, at vi deltager i og giver voresstøtte til denne transaktion som en sund langsigtet investering, der vil gavne alle interessenter,"udtaler ATP's adm. direktør Christian Hyldahl.TDC-aktien stiger fra at være oppe med 6 pct. før nyheden til nu at være oppe med omkring 13 pct. i kurs 49. Nasdaq har netop tildelt TDC observationsstatus pga. overtagelsestilbuddet.Pensionskassernes strategi er, at "TDC's samlede fastnet og mobilnetværk åbnes for alletelekommunikationsvirksomheder og -udbydere for derved at skabe øget konkurrence til fordel forprivat- og erhvervskunder i hele Danmark."Det skal ske ved at dele forretningen op i to."For at opnå dette dannes en ny, uafhængig forretningsenhed med fokus på at udvikle og forvalte TDC'stelekommunikationsnetværk," skriver de.Det fremgår også af meddelelsen, at konsortiet ikke forventer afskedigelser.