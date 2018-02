Færre mellemlandinger sænker passagertallet i København

Der var bedre plads til de rejsende, der benyttede Københavns Lufthavn i januar.



Her var det samlede passagertal nemlig 2,7 procent lavere end samme måned sidste år.



Det skyldes hovedsageligt en nedgang i antallet af europæiske afgange, herunder mellemlandinger.



- De seneste måneder har vi set en tendens til, at færre bruger Københavns Lufthavn som mellemlanding, specielt til europæiske destinationer, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør.



Til gengæld var der en lille fremgang i antallet af charterpassager og på de interkontinentale ruter, som man netop har lagt et stort arbejde i at tiltrække.



- Sidste år åbnede vi en ny rute til Delhi i Indien, og i år åbner Cathay Pacific en rute til Hong Kong, ligesom Air China begynder at flyve til Beijing, siger Thomas Woldbye.



Air Berlins konkurs sidste år kan fortsat mærkes på passagertallet, ligesom Easyjets reduktion af antallet af afgange til London også sætter sine spor.



