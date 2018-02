Telia: Diskussionen om køb af TDC er lukket

Opdateret 13.08 Telia bekræfter rygterne i det svenske erhvervsmedie Dagens Industri (DI) om, at de har været kontakt med TDC om muligheden for et køb. Men Telia siger også, at diskussionen nu er lukket."Telia fører ingen diskussioner med TDC," skriver Telia."Vi har undersøgt forskellige muligheder, herunder en potentiel erhvervelse af TDC som led i den strategiske gennemgang af vores position i Danmark," skriver Telia videre.Ifølge DI's kilder er Telia blevet skræmt af den pris, som konsortiet med de danske pensionskasser PKA, PFA og ATP samt australske Macquarie tilsyneladende er villig til at betale for TDC.Ifølge Børsens oplysninger har konsortiet indikativt budt 47 kr. og siden 48 kr. pr. TDC-aktie.TDC's aktie er mandag oppe med 6,6 pct. og koster 46,5 kr. på fondsbørsen.