Det kommer til at ramme TDC på pengepungen, hvis det dropper fusionsplanerne med den svenske underholdningskoncern MTG Nordics.



Da handlen til små 15 mia. kr. blev offentliggjort i forrige uge, bekræftede TDC, at det ville koste penge, hvis et af de to selskaber trak sig ud af handlen.



- Der er mindre break up-gebyrer involveret, men ikke nogle væsentlige, nej, sagde TDC's administrerende direktør, Pernille Erenbjerg, på en telekonference 2. februar.



TDC har mandag meddelt, at det er blevet kontakt af en potentiel køber, og at det dropper fusionen med MTG Nordics, hvis interessen munder ud i et officielt købstilbud.



I sidste uge kom det frem, at et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PKA og PFA samt den australske investeringsbank Macquarie havde budt på TDC, men var blevet afvist af bestyrelsen.



TDC's meddelelse fortæller ikke, om den potentielle køber er samme konsortium eller en anden aktør.



/ritzau/FINANS