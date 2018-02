Opdateret 12.44 Telia har i sidste uge været i dialog med bestyrelsen i TDC om et muligt bud på det danske teleselskab.Det skriver den svenske erhvervsavis Dagens Industri. Mediet har sin indsigt fra anonyme kilder.Ifølge avisens kilder er Telia dog blevet skræmt lidt af den pris, som konsortiet med de danske pensionskasser PKA, PFA og ATP samt australske Macquarie tilsyneladende er villig til at betale. Ifølge Børsens oplysninger har konsortiet indikativt budt 47 kr. og siden 48 kr. pr. TDC-aktie."Sandsynligheden for, at Telia lægger et bud på TDC, er mindsket markant, men at det sker alligevel kan ikke helt udelukkes," siger en kilde til DI.Børsen har været i kontakt med både Telia og TDC, som ikke har nogen kommentarer til rygterne.Ifølge investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen er en fusion med Telia det mindst sandsynlige udfald på TDC-sagaen."Telia kan ikke høste de synergier, som der skal til, for at Telia kan hive det her hjem. Simpelthen fordi EU-kommisær Margrethe Vestager har sagt, at det ikke kan komme på tale, at der kan reduceres i antallet af udbydere på netværket fra fire til tre. Det betyder, at det er svært at tjene de penge, der skal tjenes, for at Telia kan synes, det her er interessant," forklarer han.Telia har tidligere forsøgt at købe TDC.