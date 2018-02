Mercedes satser over 80 mia på el-biler

Mercedes-Benz satser voldsomt på fremtidens el-biler og vil i de kommende år vil den tyske bilkoncern bruge 75 mia. kr. på elektrificering af modelprogrammet og yderligere 7,5 mia. kr. på batteriproduktion.



Det skriver Merecedes i en pressemeddelelse fra Mercedes' svensk-danske afdelling i Malmø.



I 2022 forventer Mercedes at være leveringsdygtig i 50 elektrificerede varianter i modelprogrammet. Heraf er ti af modellerne 100 pct. elektriske.



Plug in hybrider og biler med elektrisk turbo vil være med i sortimentet, og 48 ventilers teknik bliver også en vigtig komponent i fremtidens modelrække.



Merecedes vil ombygge seks fabrikker i tre verdensdele for at gøre dem til el-bilfabrikker. Hertil kommer batteriproduktionen.



"Batterierne er en nøglekomponent i vores el-satsning, og derfor lægger vi stor vægt på at bygge dem i vores egne fabrikker," siger Markus Schäfer som er ansvarlig for produktionen af Mercedes personbiler.



Allerede i år bliver bilkoncernens anden batterifabrik klar i tyske Kamenz. Det globale netværk af batterifabrikker er afgørende for en nem og uhindret adgang til batterier i tilknytning til de steder, hvor bilerne fremstilles.



"Vi er klar til at elektrificere fremtiden," siger Markus Schäfer.