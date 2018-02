Jönsson bliver sponsor for Lyngby

Relateret indhold Artikler

Lyngby Boldklub har indgået et samarbejde med entreprenørvirksomheden Jönsson, som bliver ny trøjesponsor for klubben.



Det skriver klubben på sin hjemmeside.



"Lyngby Boldklub er en meget sympatisk klub med stolte traditioner og en unik talentudvikling. Vi vil gerne være med til at støtte projektet og sikre, at klubben kan fortsætte."

"Vi er rigtig glade for, at vi kan være med til at hjælpe klubben nu og her," siger Thomas Normann, der er adm. direktør i Jönsson A/S.



Lyngby har på det seneste haft alvorlige økonomiske problemer og kæmpet for sin eksistens.



Men fredag lykkedes det en lokal investorgruppe at samle de penge, der skulle til for at udbetale løn til klubbens spillere og undgå en truende konkurs.



Lyngby-direktør Birger Jørgensen er glad for, at det nu også er lykkedes at finde en sponsor, der kan begynde samarbejdet med øjeblikkelig virkning.



"Det viser jo alt om Lyngby-brandet, at en stærk og professionel entreprenør som Jönsson stiller op, endda mens klubben er ved at blive reddet," siger Birger Jørgensen.



/ritzau/