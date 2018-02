Bankfolk omskoles til ejendomsbranchen

Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark er gået sammen i et omskolingsforløb for ledige i finanssektoren, der vil arbejde i ejendomsbranchen.



Manglen på ejendomsadministratorer stiger i de kommende år. Ejendomsforeningen Danmarks prognose viser, at der på ti år bliver brug for omkring 4000 nye ejendomsadministratorer.



Omskolingsforløb er en etårig traineeansættelse for ledige i den finansielle sektor.



"Vi har brug for flere hænder i ejendomsbranchen, som er i en rivende udvikling. Det er en kæmpe udfordring, som vi tager meget alvorligt og arbejder målrettet på at få løst på flere fronter," udtaler Jannick Nytoft, der er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark i en pressemeddelelse.



Finansforbundet betaler for uddannelsen af forbundets medlemmer, og Ejendomsforeningen Danmark står for udvikling af undervisningen og kontakten til de virksomheder, der kan ansætte de ledige som trainees.



Finansforbundet har netop afholdt et indledende møde for ledige fra finanssektoren om det nye omskolingsforløb. Interessen fra forbundets medlemmer har været overvældende.



"Med de store forandringer, der er i gang i den traditionelle finanssektor, kan vi hjælpe vore medlemmer mod andre brancher, hvor der er efterspørgsel efter de kompetencer, vores medlemmer har. Her har ejendomsadministratoruddannelsen vist sig rigtig interessant for mange af vores ledige medlemmer," siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet i pressemeddelelsen.