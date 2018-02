Planloven forhindrer massakre på shoppingcentre

Relateret indhold Artikler

Handlen med shoppingcentre slog alle rekorder i 2017, hvor især planlovens begrænsninger er et sikkerhedsnet under centrene.



Værdier for 9,6 mia. kr. skiftede ejermand. Det er er en markant stigning i forhold til handlerne i 2016, hvor der blev solgt shoppingcentre for 2,2 mia. kr.



Især ATP's opkøb af Danicas centerportefølje vejer tung. Her betalte ATP 6,9 mia. kr. for halvdelen af Danica-centrene.



Værdierne af de handlede centre udgør omkring 10 pct. af den samlede handel med investeringsejendomme i 2017. Det samlede investeringsvolumen nåede op på 93 mia. kr.



Interessen for at eje shoppingcentre i Danmark står i skærende kontrast til situationen i USA, hvor centrene er under voldsomt pres.



USA har verdens højeste koncentration af shoppingcentre. Centrene oplever stor konkurrence fra Amazon og andre E-handels-aktører, hvilket har ført til et udfordret marked, hvor blandt andre storbanken Credit Suisse spår, at 25 pct. af alle amerikanske shoppingcentre vil forsvinde i nærmeste fremtid.



Sådan vil det ikke gå i Danmark, lyder vurderingen fra erhvervsmæglerne Cushman Wakefield Red, der bl.a er specialiseret i butikscenter-segmentet.



"Planloven har begrænset antallet af shoppingcentre i Danmark, og det modvirker i disse år truslen fra E-handel. Internethandlen skal dog stadig tages alvorligt, idet vi forventer at danskerne fremadrettet vil foretage en større andel af deres retail-indkøb online. Den danske retail industri er derfor nødt til at tilpasse sig de fremtidige tendenser," siger managing partner Nicholas Thurø fra Cushman & Wakefield Red.



Internethandel var også på agendaen, da ATP trak 6,9 mia. kr. op af tegnebogen i november 2017.



"Det har været et stort fokusområde for os, mens vi har siddet og overvejet denne handel. Indkøbscentrene svinger over til at blive oplevelsescentre, hvor f.eks. biografer restauranter, fitnesscentre osv. spiller sammen med de traditionelle butikker. Desuden ser vi, at flere internetbutikker etablerer sig i fysiske butikker, fordi de erkender, at overlevelse handler om, at være til stede på begge kanaler - den fysiske og den digitale kanal," udtalte adm. direktør Michael Nielsen i ATP Ejendomme dengang.