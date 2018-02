Medier: Lyngby udbetaler løn og undgår konkurs

Lyngby Boldklub betaler fredag løn til klubbens spillere og undgår dermed konkurs.



Det erfarer Ekstra Bladet og TV2.



Fremtiden for Lyngby har været uvis, og klubben har kæmpet for at nå i mål med en redningsplan. Det er angiveligt lykkedes nu.



Ifølge TV2 Sport bliver der tilført en kapitalindsprøjtning på 15 millioner kroner. Det er en lokal investorgruppe med blandt andre entreprenør Jens Jensen, der har skaffet de nødvendige penge.



Ekstra Bladet tilføjer, at det ikke længere er et spørgsmål om, men hvornår Lyngby bliver reddet.



Lyngby-formand Torben Jensen bad tidligere på ugen om at få forlænget fristen for lønudbetaling til fredag, hvilket spillerne via deres fagforening, Spillerforeningen, indvilgede i.



De fire Lyngby-spillere Mikkel Rygaard, Bror Blume, Casper Højer Nielsen og Simon Strand valgte senere onsdag at få ophævet deres kontrakt med Lyngby.



Ifølge Lyngby-spilleren Michael Lumb afholdes der fredag klokken 15 et møde med ledelsen.



- Vi har holdt et spillermøde, hvor der ikke var andre fra klubben til stede. Vi har talt om dagen i dag, hvor vi forhåbentligt bliver reddet, sagde han tidligere fredag til Ritzau.



Torben Jensen har tidligere meldt ud, at klubben har fået flere nye henvendelser fra mulige købere af klubben - blandt andet fra en Premier League-klub.



TV 2 Sport skriver, at planen er, at folkene i Lyngby tirsdag i den kommende uge skal mødes med den engelske traditionsklub Aston Villa, efter at et møde er sat op i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.



Lyngby står til søndag eftermiddag at møde Brøndby i holdenes forårspremiere i Superligaen.



Lyngby har officielt meldt ud, at kampen gennemføres. Klubben har nemlig meddelt Divisionsforeningen, at kampen vil blive spillet som planlagt på Lyngby Stadion på søndag.



Lyngby-Taarbæk Kommune har desuden oplyst, at de har tændt for varmen i banen, og at lyset er blevet testet, så stadion er klar til kampen.



Lyngby ligger før forårets kampe på 12.-pladsen i Alka Superligaen.



