Færre breve giver trecifret millionunderskud i PostNord

2017 var endnu et vanskeligt år for PostNord, der får færre og færre breve at dele ud.



Det dansk-svenske postselskab kom i 2017 endnu engang ud med et underskud, som dog er reduceret betydeligt i forhold til 2016.



Årsresultatet endte på minus 337 millioner svenske kroner, svarende til 252 millioner danske kroner.



Selv om de mange flere pakker, der skal bringes ud til e-handlende danskere og svenskere luner i regnskabet, så kunne det altså ikke opveje nedgangen i brevmængderne.



I Danmark blev der i 2017 sendt 18 procent færre breve, mens faldet i Sverige var mere beskedent med 7 procent.



/ritzau/