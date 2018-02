Ny milliardhandel i ejendomme med svenskere i hovedrollen

Det svenske ejendomsselskab Heimstaden har investeret 1,2 mia. kr. mere i den danske hovedstad, hvor koncernen i forvejen ejer en større portefølje af ejendomme.



Det er projektlejligheder på det gamle Grønttorv i Valby, der er opkøbt samme med et projekt på Teglholmen i København.



Der er ialt opkøbt 489 lejligheder, hvoraf 189 er studenterboliger. Lejlighederne er klar til indflytning i slutningen af 2019.



Sælgerne er FB Group, der har solgt et samlet areal på 34.000 kvm, og den præcise købesum er 1,2 mia. kr.



"Transaktionen sker gennem køb af tre selskaber og finansieres med egne penge og realkreditfinanisering," fremgår det af meddelelsen fra Magnus Nordholm, viceadm. direktør i Heimstaden.



Grøn vision for området



Adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S, udtaler:



"Hos FB Gruppen lægger vi både vægt på kvalitet i vores byggerier og i den finansiering, der ligger til grund for vores udviklingsprojekter. I forbindelse med vores byudviklingsprojekt på Grønttorvet i Valby har vi en vision om en grøn bydel med blandede boligformer, hvor ejerboliger, andelsboliger, almene boliger og privat udlejning kan sikre alle befolkningsgrupper en god kvalitetsbolig. Det glæder os, at en professionel investor som Heimstaden med købet af ejendommene støtter op om visionen. Dermed kan vi i fællesskab bidrage til at realisere flere hundred familiers og unge menneskers drøm om en god bolig."



Der blev i 2017 opkøbt danske investeringsejendomme for 83 mia. kr. Omkring en fjerdedel af værdierne blev købt af svenske investorer.



Gorrissen Federspiel har været rådgiver for Heimstaden.