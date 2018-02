TDC-bestyrelse: Bud fra pensionskasser er for lavt - vi fastholder fusionsplaner

Der skal flere penge på bordet, hvis TDC skal gå i dialog med det konsortium, som er interesseret i at købe teleselskabet.



Konsortiet, der består af australske Macquarie, ATP, PFA og PKA, har torsdag offentliggjort, at det gerne vil i dialog med bestyrelsen om et køb af TDC.



- Hvis en tilbudsgiver fremsætter et økonomisk overbevisende forslag, er vi altid villige til at indgå i en konstruktiv dialog.



- Men indtil da forbliver vi tro mod strategi som selvstændig virksomhed og den annoncerede fusion med MTG Nordics, skriver TDC-bestyrelsen i en skriftlig kommentar.



Onsdag kom det frem, at konsortiet har fremlagt et tilbud på 47-48 kr. for TDC, men det har bestyrelsen valgt at afvise - blandt andet fordi den finder buddet for lavt.



/ritzau/FINANS