Telia kan blive tvunget ud af busken med bud på TDC

Kampen om TDC er atter blusset op, efter at et konsortium har offentliggjort købsinteresse for teleselskabet, og den stigende interesse kan tvinge konkurrenten Telia på banen.



Aktieanalytiker Peter Kurt Nielsen fra ABG Sundal Collier påpeger, at TDC's forretning har et rigtig godt overlap med Telias.



- Telia vil gerne have en stærkere forretning i Danmark og være en operatør, der kan levere mobil, fastnet, bredbånd og tv.



- Det kan Telia ikke i Danmark, og samtidig har TDC en bredbåndsforretning i Norge, som ville være ganske interessant at få med, siger Peter Kurt Nielsen, der dækker både TDC og Telia.



NY SITUATION KAN GIVE HØJERE PRIS



Telia har tidligere haft kig på TDC, men valgte at droppe det på grund af prisen. I lyset af den seneste interesse kan det nu blive aktuelt igen, selv om prisen denne gang er højere.



Peter Kurt Nielsen vurderer, at Telia kan vælge at lægge bud på TDC, som forretningen ser ud i dag.



Men han ser væsentlig mere logik i at købe TDC inklusive underholdningsvirksomheden MTG Nordics, som TDC annoncerede opkøbet af i sidste uge.



- TDC's traditionelle tv-forretning er under meget stort pres, fordi tv-vanerne ændrer sig meget hurtigt, og derfor er der rigtig god logik i at købe MTG Nordics - også for Telia, siger han.



Konsortiet, der består af australske Macquarie, ATP, PFA og PKA, har lagt tilbud på 48 kr. per aktie for TDC uden MTG Nordics, som de fire selskaber ikke er interesseret i.



Peter Kurt Nielsen tror, at Telia vil skulle byde omkring 50 kr. per aktie, hvis det skal overbevise TDC-bestyrelsen. Han vurderer, at Telia vil være nødsaget til at sælge nye aktier for at kunne finansiere handlen.



SYNERGIER ER AFGØRENDE



Hos Alm. Brand Markets ser aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen også ræsonnement for Telia i at byde, fordi selskabet vil kunne hente synergier.



- Der kan ske flere ting. Telia kan komme ud af busken igen, fordi et køb inklusive MTG kan give bedre mening for en industrispiller end for en kapitalfond, siger Michael Friis Jørgensen.



TDC har afvist tilnærmelserne fra konsortiet og skriver i en meddelelse, at det er trygt ved fremtidsudsigterne og fremhæver netop opkøbet af MTG Nordics.



- Man skal ikke undervurdere, at der også er andre forhold end selve prisen, der spiller ind.



- TDC kan for eksempel vurdere, at det måske er en fin pris på kort sigt, men på den lidt længere bane vil det være problematisk for selskabet at stå alene - særligt set i lyset af de udfordringer, som tv-forretningen har, siger Peter Kurt Nielsen.



Sandsynligheden for et salg af TDC er ifølge Peter Kurt Nielsen steget, efter at selskabet er gået sammen med MTG Nordics.



- Der er en generel tendens til konsolidering, når man kigger rundt i telebranchen i hele verden, og TDC skal - for rigtigt at kunne kapitalisere på opkøbet af MTG - være en del af en større nordisk telekoncern.



- De synergier, som TDC venter at kunne hente, ville man også kunne nå i Sverige, hvis Telia købte op, siger han.



Et Telia-køb af TDC bliver dog sværere at få igennem hos myndighederne, end hvis konsortiet ender med at købe.



Telia vil ikke kunne få lov til at købe TDC uden videre, fordi selskabet så vil have en alt for dominerende position på markedet. Det vil ifølge Peter Kurt Nielsen formentlig kræve et salg af Telias danske forretning.



TDC-aktien stiger torsdag 18,2 pct. til 44,27 kr. Telia-aktien falder 3,4 pct. til 36,39 svenske kr., mens MTG-aktien siver 2,4 pct.



/ritzau/FINANS