Teva overrasker i fjerde kvartal - men forventningerne skuffer

Det israelske medicinalselskab Teva med danske Kåre Schultz i spidsen tabte 16,3 milliarder dollar - 98 milliarder kroner - i 2017. Der er gennemført en voldsom nedskrivning.



Teva har længe været presset og hentede i efteråret 2016 danske Kåre Schultz fra Lundbeck for at rette op på butikken. I Lundbeck startede Kåre Schultz med en stor nedskrivning og en massiv fyringsrunde. Efterfølgende steg selskabets overskud markant.



- 2017 var et udfordrende år for Teva. I starten af 2018 fokuserer vi på at møde vores finansielle forpligtelser og sikre en meget mere solid og holdbar forretningsmodel i fremtiden, skriver Kåre Schultz.



I 2017 steg omsætningen en smule til 22,4 milliarder dollar. En nedskrivning på 17,1 milliarder dollar udløste dog det store underskud.



Regnskabet for 2017 rammer dog over analytikernes forventninger med både omsætningen og indtjeningen i de sidste tre måneder af 2017.



Omvendt skuffer prognosen for 2018 på de selv samme poster, viser regnskabet for fjerde kvartal, der blev offentliggjort torsdag eftermiddag.



I fjerde kvartal ramte omsætningen 5,46 mia. dollar, mens den ordinære indtjening per aktie nåede op på 93 cent. Til sammenligning havde aktieanalytikerne ventet en omsætning på 5,28 mia. dollar og en indtjening på 76 cent per aktie, skriver Bloomberg News.



For 2018 venter Teva en omsætning i niveauet 18,3-18,8 mia. dollar, og det er under forventningen blandt analytikerne på 19,25 mia. dollar. Den ordinære indtjening ses ramme i niveauet 2,25-2,50 dollar per aktie mod forventningen på 2,91 dollar.



Aktien står derfor også til at tage et stort dyk i formarkedet.





/ritzau/FINANS