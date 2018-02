Fagforening klar til at forhandle: Ryanair kan bare ringe

Relateret indhold Tilføj søgeagent Ryanair

Der blev ikke forhandlet overenskomst, da luftfartsselskabet Ryanair torsdag var på besøg hos fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU).



Mødet havde mere karakter af høflighedsvisit, som skulle reparere på det dårlige forhold mellem irerne og den danske fagbevægelse.



På sigt kan det dog sagtens være, at Ryanair og FPU trækker i forhandlingstøjet, fortæller Anders Mark Jensen, der er næstformand.



- De virker interesseret i at starte en base op i København, og derfor ligger bolden hos dem.



- Hvis de vender tilbage, må vi mødes igen og se, hvad vi kan blive enige om, siger han.



FPU har dog understreget over for Ryanair, at man ikke fraviger sine principper.



- Vi fik leveret vores budskab om, at en dansk base kræver dansk overenskomst for både piloter og kabinepersonale. Men det har de formentlig ikke været overrasket over, siger Anders Mark Jensen.



Han ser større muligheder for at nå til enighed end i sommeren 2015, hvor irerne forsøgte at etablere en københavnsk base uden at tegne overenskomster.



- Ryanair er jo presset indefra af sine egne medarbejdere, der ønsker bedre arbejdsvilkår.



- Derfor er det nødt til at gøre noget, og så er vejen hen imod at tegne overenskomster i andre lande jo alt andet lige blevet kortere, siger Anders Mark Jensen.



Det var Ryanairs personaledirektør, Eddie Wilson, der stod i spidsen for den irske delegation torsdag.



