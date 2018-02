TDC bekræfter og siger nej tak til købstilbud

Børsen skrev onsdag aften, at et konsortium bestående af tre store pensionsgiganter vil købe TDC, og nu bekræfter telegiganten i en fondsbørsmeddelelse, at man har modtaget et indikativt bud, der er blevet afvist.



Det indikative bud kommer fra PFA Pension, PKA, ATP og Macquarie Infrastucture & Real Asset Europe Limited, hvor de bydende ønskede at opnå kontrol med TDC Group, bekræfter selskabet selv.



Efter en gennemgang af tilbuddet har TDC's bestyrelse konkluderet, at man ikke ikke har fundet tilbudet i overensstemmelse med TDC's aktionærers og andre interessenters interesse, og derfor er købtilbudet blevet afvist.



"Vi er trygge ved udsigterne for, at TDC på stand-alone basis og overbeviste om, at fortløbende potentiale for værdiskabelse forbundet med den tidligere annoncerede sammenlægning med MTG's Nordic Entertainment & Studio Division," skriver TDC Group fondsbørsmeddelelsen.



Så sent som i går, tirsdag, kom konsortiet med et købstilbud på TDC, hvor man var villig til at betale 48 kr. pr. aktie, erfarer Børsen med kilder fra kendskab til processen.