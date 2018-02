Danske pensionskasser vil købe TDC: TDC siger nej tak

TDC's dage som børsnoteret virksomhed kan snart være talte.Et konsortium bestående af de danske pensionskasser ATP, PFA og PKA og den australske investor Macquarie vil købe TDC, erfarer Børsen fra flere kilder med kendskab til processen.Børsen er desuden i besiddelse af et brev stilet til TDC's bestyrelsesformand, Pierre Danon, den 26. januar 2018, hvor det fremgår, at konsortiet er klar til at overtage samtlige aktier af TDC, der har en børsværdi på 30 mia. kr. Projektet bliver i brevet kaldt "Ophelia," og det fremgår, at konsortiet har været i kontakt med Pierre Danon.Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra bestyrelsesformanden, men kommunikationsdirektør i TDC, Peter Glüsing Pedersen, er blevet forelagt oplysningerne. Han sagde onsdag aften:"Vi kommenterer aldrig på rygter og spekulationer i markedet, så ingen kommentarer herfra."Senere onsdag bekræftede TDC imidlertid Børsens oplysninger i en fondsbørsmeddelelse."TDC bekræfter at have modtaget et indikativt tilbud, der er blevet afvist," skriver TDC.Konsortiet har allieret sig med Nordeas corporate finance-afdeling i Danmark og britiske Morgan Stanley for at få rådgivning, erfarer Børsen."Det har jeg ikke nogen kommentarer til," lyder det fra Kasper Dichow, chef for corporate finance i Nordea.Konsortiet er angiveligt klar til at betale 47 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en ekstrapræmie til de nuværende aktionærer på 7,7 mia. kr.Dermed får handlen en værdi på mere end 38 mia. kr., hvis den gennemføres til ovennævnte pris pr. aktie.Oplysningerne kommer frem blot en uge efter, at TDC landede et næsten 15 mia. kr. stort opkøb af MTG Nordic Entertanment og MTG Studios, som i Danmark er kendt som ejeren bag Viaplay, der står bag TV 3.Ifølge teleanalytiker John Strand er et bud i omegnen af 45-47 kr. pr. aktie noget, som flere aktionærer vil finde interessant."Der er ingen tvivl om, at der er mange aktionærer, der hellere vil have 45-47 kr. i hånden nu end at vente på, at konkurrencemyndighederne om et års tid finder ud af, hvad der skal ske med fusionen mellem MTG og TDC," siger John Strand.Han fremhæver, at prisen på 47 kr. pr. aktie ligger over den pris, den internationale kapitalfond Apollo ifølge hans oplysninger var klar til at betale for TDC tilbage i sommeren 2016."Jeg tror, at pensionskasserne ser TDC som et infrastrukturselskab, der leverer et stabilt cashflow. Men jeg tror også, at de undervurderer de udfordringer, som TDC rent faktisk har. TDC har kæmpe udfordringer i både tv-forretningen såvel som i erhvervsforretningen," lyder det fra John Strand.Hvis det lykkes konsortiet at overtage TDC, vil det være endnu et kapitel i telegigantens brogede ejerhistorie.TDC blev i 2005 solgt til et konsortium af fem kapitalfonde, NTC, der købte godt 88 pct. af aktierne til en købssum på omtrent 97 mia. kr.Fem år senere solgte fondene ud, og siden er koncernen faldet drastisk i værdi.I december 2010, da fondene satte aktierne til salg, var TDC omtrent 41,5 mia. kr. værd., og værdien er altså nu faldet til 30 mia. kr.Det interesserede konsortium har den fordel, at de globale aktiemarkeder i disse dage befinder sig i en voldsom søgang, hvor de fleste iagttagere hælder til, at aktierne over en bred kam skal ned.Det gør et konkret bud på 47 kr. pr. aktie endnu mere attraktivt for aktionærerne, da de dermed kan indkassere en præmie her og nu fremfor at slå korsets tegn og vente på, at TDC-aktien forhåbentlig ikke dykker for meget over de kommende uger eller måneder.Tilmed er det forventningen i markedet, at TDC-aktien vil dykke, når 28 pct. af TDC-aktierne havner i hænderne på de nuværende MTG-aktionærer, som forventes at sælge ud af disse.