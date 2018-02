Fire Lyngbyspillere ophæver kontrakterne

(Opdateret kl. 19.31) Kriseramte Lyngby Boldklub har i forbindelse med de økonomiske problemer fået fire kontraktsophævelser fra spillere, der på grund af manglende lønudbetalinger har ret til at slippe ud af kontrakten med Lyngby Boldklub.



Det oplyser Hellerup Finans, der er ejer af Lyngby Boldklub i en pressemeddelelse.



Spillerne Mikkel Rygaard, Bror Blume, Casper Højer Nielsen og Simon Strand er blevet fritstillet med øjeblikkelig virkning.



"Vi må naturligvis tage ophævelserne til efterretning, og vi ønsker de pågældende spillere held og lykke fremover samt tak for indsatsen for Lyngby Boldklub A/S. Vi vil samtidig udtrykke vores store ærgrelse og skuffelse over denne situation, hvor vi må sige farvel til så spændende spillere – det gør ondt," udtaler Hellerup Finans' stifter og ejer Torben Jensen i pressemeddelelsen.



Torben Jensen er formand i boldklubben.



Hellerup Finans lægger ikke skjul på, at det haster med at få den nødvendige kapital skaffet, hvis klubben skal reddes.



Ialt er klubben til salg for 20-25 mio. kr.



Der har været mange henvendelser, og alle er blevet trykprøvet effektivt, fremgår det.



To britiske klubber har vist interesse. Det samme gælder en lokal investorgruppe samt en kreds af investorer, der er interesseret i Lyngby Boldklubs ejendomme.