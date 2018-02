Coloplast ændrer strategi via opkøb

Opkøb af lokale distributører af medicinsk udstyr er en del af det danske medicoselskab Coloplasts strategi om at have en tættere dialog med patienterne end tidligere.



Sådan lyder det fra selskabets adm. direktør, Lars Rasmussen, efter at koncernen onsdag eftermiddag annoncerede, at det har fået det lille tyske home care-selskab Incocare Gunhild Vieler ind i folden.



"Vi er i gang med at omdanne selskabet fra at være et, der primært fokuserer på sygeplejersker og nye produkter, til at være et selskab der fokuserer på både produkter, sygeplejersker og patienterne. Vi er i de her år i gang med at skabe et "Consumer Health Care-selskab," siger han til Ritzau Finans.



I december sidste år afslørede Coloplast, at det havde købt den franske distributør SAS Lilials, og dermed gik koncernen ind på det franske home care-marked, hvor sygeplejersker besøger patienterne privat og dermed er i direkte kontakt med brugerne. Året forinden var det et opkøb af samme salgs i USA, der blev offentliggjort.



Ifølge topchefen gør opkøbene det muligt at betjene kunderne bedre, og samtidig har undersøgelser i USA vist, at det reducerer risikoen for genindlæggelser, hvis både det danske selskabs service og produkter anvendes på samme tid.



Det har åbnet døre på det amerikanske marked, hvor koncernen blandt andet er blevet eneleverandør af stomiprodukter hos en af de største "home health"-organisationer i USA.



KAN VÆRE MED TIL AT PÅVIRKE BETALERNE



Home care-selskaberne har normalt en lavere indtjeningsevne end den danske medicokoncern, og det er da heller ikke for at polstre bundlinjen, at opkøbene sker i første omgang.



"Vi har behov for at have en vis tilstedeværelse i distributionsdelen, for at vi kan påvirke den måde, der bliver truffet beslutninger på fra betalernes side. Og også for at vi har tilstrækkelig meget slutbrugerkontakt til, at vi fortsat kan udvikle de serviceydelser, vi ønsker at tilbyde patienterne. Det kan hurtigt blive for teoretisk, hvis man ikke er til stede i første linje og har daglig kontakt," siger Lars Rasmussen.



Coloplasts langsigtede målsætninger blev justeret i forbindelse med det seneste årsregnskab, og medicoselskabet vil fremover investere op til 2 pct. af omsætningen per år mod tidligere 1 pct. Det langsigtede mål for overskudsgraden, EBIT-marginen, lyder nu på et niveau på "mere end 30 pct." i faste valutakurser. Dermed blev der blandt andet gjort plads til at lave opkøb.



Tidligere havde selskabet en ambition om at øge marginen 0,5-1 pct.point hvert år.



"Vi kigger på, hvordan vi kan få nogle aktiver ind i vores portefølje, som kan hjælpe os med at vokse hurtigere på den lange bane. Det kan være som her, hvor et home care-selskab kan hjælpe os med at få en bedre position i et marked. Det kan også være produkter, som vi kan føje til vores nuværende kanaler. Det er alt sammen i en lille skala. Det er ikke store opkøb, som vi har defineret her," siger Lars Rasmussen.



I den nye strategi fastholdt Coloplast målet om at levere en årlig organisk vækst på 7-9 pct., men oplyste, at det nu sigter efter at ramme i den høje ende af det interval. Dermed skal selskabet næsten vokse dobbelt så hurtigt som markedet, fortæller direktøren.



"Det gør vi ved at lancere nye produkter og investere i forretningen på organisk vis, men hvis der findes nogle muligheder, der gør, at vi kan accelerere væksten, så er vi opmærksomme på det. Men det er ikke sådan, at vi har brug for en stor opkøbsagenda for at skabe vores vækst. Historisk har vi skabt den uden at købe til," siger direktøren.



Coloplast har ikke oplyst prisen på tyske Incocare Gunhild Vieler i meddelelsen, og Lars Rasmussen ønsker heller ikke at komme det nærmere. Der er dog ikke tale om et stort opkøb, og selskabet, der er særligt stærkt inden for kontinens-området, har ikke mere end 18 ansatte.



Det skal sammenlægges med den tyske distributør Siewa Homecare, som medicokoncernen i forvejen ejer.



