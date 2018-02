Relateret indhold Tilføj søgeagent GlaxoSmithKline Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer GlaxoSmithKline

Britiske Glaxosmithkline har onsdag offentliggjort et sæt bedre resultatet for fjerde kvartal end ventet, og det får aktien til at stige med 2,4 pct. onsdag eftermiddag.



Medicinalselskabet kunne i regnskabet for fjerde kvartal rapportere om en omsætning, der overgik selv det højeste estimerede niveau blandt analytikerne.



I 2017's tre sidste måneder landede selskabets omsætning på 7,64 mia. pund, mens analytikerne havde ventet en omsætning på 7,46 mia. pund. Det højeste estimat fra en enkelt analytiker var ifølge Bloomberg 7,57 mia. pund.



Samtidig overgik selskabet også analytikernes forventninger til indtjeningen per aktie, der landede på 27 pence. He havde analytikerne ventet en indtjening per aktie på 26 pence.



I 2018 regner selskabet med, at indtjeningen per aktie vil stige med 4-7 pct., hvis ikke selskabets bestseller, astmamedicinen Advir, bliver ramt af generisk konkurrence.



Blandt de 34 analytikere, der ifølge Bloomberg News dækker aktien, anbefaler 13 "køb" af aktien, 17 anbefaler "hold" og de resterende fire mener, at man skal "sælge."



/ritzau/FINANS