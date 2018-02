Vestas sætter grænsen op for annoncering af ordrer

Vestas ændrer politik vedrørende annoncering af ordrer. Fra og med onsdag sættes grænsen for vindmølle- og serviceordrer, der offentliggøres til markedet via selskabsmeddelelser, til henholdsvis 400 megawatt (MW) og 400 mio. euro mod de hidtidige 300 MW og 300 mio. euro.



- I lyset af selskabets vækst siden denne grænse blev fastsat samt den faktiske kurspåvirkning, som har kunnet observeres af offentliggjorte ordrer, har Vestas vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt med en justering af politikken for offentliggørelse, oplyser vindmølleproducenten.



Men det er ikke helt sort og hvidt. Vestas påpeger, at andre faktorer, der vurderes at have en væsentlig påvirkning af kursen på Vestas-aktien, kan nødvendiggøre selskabsmeddelelser vedrørende ordrer under den nævnte grænse.



Ser man på mølletyper ejet af joint venture-selskabet MHI Vestas - det vil sige 8 MW - sættes grænsen op til 800 MW og 800 mio. euro, hvor grænserne før lå på 600 MW og 600 mio. euro.



Vestas vil fortsætte den hidtidige praksis med at annoncere faste og ubetingede ordrer via pressemeddelelser, oplyses det.



/ritzau/FINANS