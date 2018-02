Relateret indhold Tilføj søgeagent FLSmidth

Det er et overvejende godt regnskab fra FLSmidth, som i store træk lander bedre end ventet.



Sådan lyder vurderingen fra analytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank, efter at ingeniørkoncernen fremlagde regnskab for fjerde kvartal af 2017 onsdag ved middagstid.



- Regnskabet er ikke fantastisk. Det er til den gode side, men det er ikke fordi, de ikke kan få armene ned, siger han til Ritzau Finans.



Salget er bedre end ventet, ordreindgangen er stærk på nær i divisionen Product Companies, hvor der er lidt lavere ordreindgang end ventet. Også EBIT-marginen i Products Companies er ifølge Mikkel Emil Jensen lidt under det, man regnede med.



Forventningerne for 2018 overrasker analytikeren. FLSmidth forventer en omsætning på 18-20 mia. kr.



- Jeg troede, at det ville lande på et lidt lavere milliardniveau som følge af valutamodvind, siger han.



Der er gode toner. Der er ikke yderligere nedjusteringer, i forhold til hvordan cementdivisionen vil udvikle sig, efter at selskabet i tredje kvartal lempede forventningerne til divisionen.



- Det lader ikke til at have forværret sig yderligere, siger Mikkel Emil Jensen.



Han mener ikke, at de ellers stærke forventninger til minemarkedet i 2018 vil tage sektoren med storm.



- Det er ikke noget, der kommer som en tsunami ind i sektoren, men der er god vækst i mining, og i øjeblikket er vi på et lavniveau. Så sektoren og FLSmidth er stødt lidt på land, men de gode tider er på vej, og det skal løfte industrien ud af lavniveauet, siger han.



Desuden mener han, at udbyttet er solidt, da det stiger til 8 kr. pr. aktie.



- Det er et sundhedstegn. Det er næsten det dobbelte af, hvad jeg havde regnet med. Det underbygger virksomhedens yderligere forventninger om, at indtjeningen vil stige i fremtiden, siger Mikkel Emil Jensen.



