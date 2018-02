GN-chef godt tilfreds: Vi sidder på et rigtig stærkt marked

En stærk afslutning i de sidste 3 måneder af 2017 sikrede, at GN Store Nord her til morgen leverede et regnskab for 2017, der overgår både egne og analytikernes forventninger.I GN Store Nord, der består af de to divisioner GN Audio og GN Hearing, som producerer henholdsvis headsets og høreapparater, har begge afdelinger haft held med produktlanceringer i 2017.GN Hearing, der står for den største del af selskabets omsætning, har formået at øge omsætningen med en halv milliard til 5,6 mia. kr. og driftsresultatet, EBITA, steg til 1,2 mia. kr. trods hård konkurrence på markedet:"I fjerde kvartal af 2017 har vi opnået en god spredning på de forskellige markeder, og det gør, at problemer på ét marked ikke påvirker de andre. Høreapparats-markedet er præget af stor konkurrence, og vi har nogle dygtige konkurrenter, der naturligvis også vil have del af væksten. Dem kommer vi selvfølgelig til at slås med - det foregår nærmest fra hus til hus," siger Anders Hedegaard, adm. direktør i GN Hearing.Med en samlet omsætning på knap 9,6 mia. kr. realiserede GN Store Nord selskabets egen målsætning om en organisk vækst på 6 pct. og overgik også analytikernes forventninger til årsregnskabet.Nettoresultatet på 1,1 mia. kr. ligger, ifølge Ritzau Estimates, dog lidt under analytikernes forventinger.Den gode omsætning skyldes blandt andet en stærk slutspurt fra GN i fjerde kvartal, hvor de på bundlinjen kunne præsentere et resultat før skat samt et nettoresultat på henholdsvis 539 mio. kr. og 372 mio. kr.Det skal sammenlignes med analytikernes forventninger om henholdsvis 542 mio. kr. og 423 mio. kr. på de to poster."Vi har formået at levere en rigtig god slutspurt her i den sidste del af året. Det skyldes at vores nye produkter i september er nået ud til næsten alle markeder og kanaler," siger Anders Hedegaard, adm. direktør for GN Hearing, den anden del af GN Store Nord, der producerer høreapparater.Begge virksomhedens to divisioner, GN Hearing og GN Audio, leverede begge bedre resultater end forventet.Hos GN Audio var omsætningen i divisionen 1180 mio. kr., og altså højere end analytikernes forventninger til en omsætning på 1167 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates.Audio-divisionen kunne dertil præsentere en stigning i omsætningen til 4,0 milliarder kroner og driftsresultatet steg med over 100 millioner kroner til 721 millioner kroner.Ifølge Rene Svendsen Tune, adm. direktør i GN Audio, skyldes det et stigende marked inden for professionelle headsets""Vi ser i øjeblikket et marked, der i stigende grad går væk fra de traditionelle fastnet-telefoner og i stedet over mod en løsning, hvor telefonen er integreret i computeren - de såkaldte soft-phones. Der har vi været rigtig godt repræsenteret, og det samme gælder marked for støjreducerende headsets".Han forventer, at den udvikling fortsætter i 2018, da markedet stadig ikke er fuldt udnyttet og derfor har stort potentiale. De har derfor fremsat en forventning om minimum 7 pct. vækst i løbet af det næste år:"Det, tror vi, er helt realistisk sat. Og hvis vi gør det rigtig godt, kan vi forvente mere," siger Rene Svendsen Tune.

GN Hearing har øjnene rettet mod KIna

Ifølge Anders Hedegaard, adm. direktør i GN Hearing, skyldes det stærke resultat blandt andet produktlanceringen af et nyt høreapparat, der er blevet lanceret over det meste af verden i 2017."Vi er ude med vores nye høreapparat på stort set alle markeder på nær Kina, og det er i sin enkelthed det produkt, der fortsat skal drive væksten i 2018," siger Anders Hedegaard.GN Hearing satser på, at selskabets slutspurt i fjerde kvartal skal sikre fortsat momentum i 2018:I 2018 vil GN Hearing sigte mod at få fodfæste i både Kina og Indien, hvor de indtil videre kun har været delvist repræsenteret.