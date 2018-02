Spillerforening ser mulighed for salg af Lyngby Boldklub denne uge

Der er stadig en mulighed for, at Lyngby Boldklub kan fortsætte driften. Det vurderer Spillerforeningen, der har været i kontakt med potentielle investorer og rekonstruktøren for Hellerup Finans. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse."I enighed mellem Spillerrådet i Lyngby Boldklub og Spillerforeningen har vi besluttet at opfordre spillerne til at vente med at foretage sig noget i relation til ophævelse af deres kontrakter til og med fredag," skriver Mads Øland, direktør i Spillerforeningen.Spillerne har mulighed for at ophæve deres kontrakter, fordi Lyngby ikke har udbetalt løn. Men der kan være en køber på vej, og derfor opfordrer Spillerforeningen til tålmodighed."Det er dog her til aften en realitet, at der først i løbet af de kommende dage – og måske først på fredag – vil være mulighed for at konstatere, om et køb af klubben faktisk bliver realiseret, hvorefter der kan blive betalt skyldig løn," skriver foreningen.