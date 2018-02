Mio. kr. Q4 17(e) Q4 16 FY 17 (e) FY 16 Omsætning 3753 3714 14.611 14.142 - Vaskemidler 1192 1218 4766 4702 - Føde- og drikkevarer 948 937 4012 3740 - Bioenergi 637 663 2585 2438 - Landbrug og foder 715 676 2224 2206 - Tekniske og farma 255 220 1020 1056 EBIT 1059 1062 4091 3946 Resultat før skat 1050 1021 3959 3881 Periodens resultat 837 805 3163 3050

Det tegner til, at Novozymes rammer indenfor sin egen målskive i henhold til de mål, der blev sat for 2017, selv om flere af selskabets divisioner har været udfordrede i det overståede regnskabsår.De overordnede koncerntal ventes at vise en vækst i omsætningen i danske kroner i 2017 på 3,3 pct. ifølge Ritzau Estimates mod 1,0 pct. i 2016 til en samlet omsætning på 14,6 mia. kr. for året.Men der er dog pres på nogle af divisionerne i selskabet. I den største division - Vaskemidler - ventes et fald på 2,2 pct. i væksten målt i danske kroner til 1192 mio. kr. i fjerde kvartal 2017 mod en vækst på 6,1 pct. i kvartalet forrige år.- Fjerde kvartal 2016 udgør et relativt udfordrende sammenligningsgrundlag, og det vil dæmpe salgsvæksten i slutningen af 2017, påpeger Sydbank i en kommentar forud for regnskabet.Morten Imsgard, der er analytiker i banken, venter, at salgsvæksten vil være drevet af et stærkt salg i den asiatiske region inden for flydende vaskemidler til tøjvask. Han regner ligeledes med, at der vil komme en melding om bedring i både Europa og Nordamerika i forretningsklimaet, der har været under pres på grund af omkostningsbevidste kunder siden starten af 2017, der har rykket til billigere alternativer og skruet ned for enzymerne.- Derudover har vi fokus på kommentarer omkring lanceringen af Novozymes' nyeste hygiejne-produktplatform, som bliver afgørende for divisionens vækstmuligheder i løbet af 2018, lyder det fra analytikeren.I Bioenergi-divisionen venter analytikerne et fald i omsætningen i danske kroner på 3,8 pct. til 637 mio. kr. i det sidste kvartal i 2017 mod et plus i kvartalet forrige år på 7,6 pct. Presset kommer blandt andet fra USA, hvor ethanolproduktionen har været 7,6 pct. lavere i månederne oktober, november og december i forhold til niveauet i perioden 2016.- Vi venter dog, at Novozymes vil være i stand til at vokse markant mere end det underliggende marked drevet af selskabets nyeste produktlanceringer, siger Morten Imsgard, der dog også peger på kraftig valutakursmodvind fra den svækkede amerikanske dollar som noget, der tynger salgsudviklingen i divisionen.FREMGANG TIL FLERE DIVISIONERMen det er ikke kun vækstfald, der kommer til at præge billedet i regnskabet. For det ventes, at de øvrige tre divisioner i Novozymes, "Føde- og drikkevarer", "Landbrug og foder" samt "Tekniske og farma", vil have fremgang.I den næststørste division, Føde- og drikkevarer, ventes omsætningen at stige med 1,2 pct. til 948 mio. kr. mod 937 mio. kr. i fjerde kvartal 2016.- Divisionen har i øjeblikket mange succesfulde produkter på markedet, og vi venter på den baggrund en bredt funderet salgsvækst. Vi venter et specielt stærkt vækstbidrag fra salg af enzymer til ernæringsindustrien, hvor både produkter til reduktion af laktose og enzymer til modermælkserstatning oplever stærk efterspørgsel, skriver Sydbank om det ventede resultat.På bundlinjen ventes Novozymes samlet at få et overskud efter skat på 837 mio. kr. ifølge Ritzau Estimates mod 805 mio. kr. i fjerde kvartal 2016.TABELAnalytikernes forventninger til Novozymes' regnskab for fjerde kvartal af 2017:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt otte analytikere inden regnskabet.Af de otte analytikere oplyser de syv anbefalinger. Heraf er der en, der anbefaler "køb/akkumuler", to anbefaler "hold/neutral", og fire anbefaler "sælg/reducer".Det gennemsnitlige kursmål er 302 kr. for de fem analytikere, som har oplyst et sådant. Det laveste kursmål er på 275 kr., mens det højeste er på 340 kr.Novozymes kommer med regnskab for fjerde kvartal den 7. februar./ritzau/FINANS